La mejor respuesta ante los comentarios machistas por la elección de Jodie Whittaker como próxima 'Doctor Who'

La actriz Jodie Whittaker como nueva 'Doctor Who', la serie de BBC, ha levantado mucho revuelo en las redes entre los seguidores de la serie (y cualquiera que quiera opinar). El hecho de que sea una mujer la que interprete al decimotercer Doctor ha sacado al machista que muchos llevan dentro.

Pero la cuenta de Twitter de Merriam-Webster‏, el diccionario de lengua inglesa más utilizado online, ha publicado la respuesta perfecta ante cualquier comentario machista sobre el fichaje de Whittaker como nueva 'Doctor Who'.

'Doctor' has no gender in English.