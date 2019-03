Ryan Murphy da pistas sobre la cuarta temporada

El showrunner de 'AHS', Ryan Murphy, ha concedido una entrevista a Entertainment Weekly en la que ha prometido a los seguidores de la serie que la semilla de la cuarta temporada de la serie de FX tendrá lugar en el episodio 11 de 'Coven'.



Murphy concretó "no será contemporánea" y añadió que "será rodada en Nueva Orleans o Santa Fe".



Lo que los fans no verán será el rumoreado 'spin off' de 'Coven'. Murphy ya ha advertido que una de las premisas de la serie fueron, desde el principio, que cualquier personaje podría morir, por lo que la idea de mantener con vida a uno u otro para el 'spin-off' resultaba muy molesto para desarrollar la historia con el estilo inicial. El showrunner sentenció que "no habrá un spin-off, porque le quitaría la gracia a la serie. La razón por la que la serie funciona es porque nadie está a salvo".