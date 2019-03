Ryan Murphy confiesa cuál es la temporada que menos le gusta de 'American Horror Story' y la peor actuación de 'Glee'

Ryan Murphy reveló hace unos días en una entrevista para 'Watch What Happens Live' la temática de la séptima temporada de 'American Horror Story' confesando que versará sobre las últimas elecciones americanas.

Pero no fue lo único que dijo el director, y es que se mojó cuando le preguntaron sobre la temporada que menos le ha gustado de 'American Horror Story' declarando que es la cuarta entrega, 'Freak Show', "fue muy difícil para mí hacerla", expresaba su pesar.

Además, también le preguntaron sobre la exitosa serie musical 'Glee' que durante seis temporadas encandiló a todos sus seguidores con espectaculares puestas en escena. Así, cuando le preguntaron sobre la actuación más desastrosa de todas dijo que fue el 'Gangnam Style', que los espectadores pudieron ver en la cuarta temporada. "Estoy mortificado por lo que hicimos con el 'Gangsta Style' de PSY. Diré que no fue nuestro mejor momento", aseguró Murphy.

Prueba de ese mal recuerdo es que dijo 'Gangsta Style' y no 'Gangnam', aunque rápidamente fue corregido. "No puedo creer que me equivocara", dijo Murphy entre risas.