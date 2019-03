Rupert Friend ficha por 'Homeland'

'Homeland' contará con refuerzos en su próxima temporada. Showtime ya ha empezado a rpomocionar la vuelta de la serie más premiada de la última temporada televisiva (este lunes recogió el premio Critics Choice Awards al mejor drama), aunque hasta septiembre no podamos ver nada.



Lo que sí sabemos ya es que hay una nueva cara: el actor inglés Rupert Friend se une al reparto encabezado por Claire Danes y Damian Lewis. Friend, concoido por su papel en 'Orgullo y Prejuicio', interpretará a una analista de la CIA.



No es el único fichaje de la serie para la segunda temporada, según informa The Hollywood Reporter. La actriz Zuleikha Robinson ('Lost') también tendrá un papel recurrente en la ficción.