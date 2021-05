RuPaul's Drag Race revela el casting completo de las concursantes del All Stars 6

Tras el final de RuPaul's Drag Race temporada 13 y la segunda entrega de la versión de UK hace unas semanas ahora ya hemos conocido a las reinas que conforman el All Stars 6, donde hay muchas sorpresas.

Será el próximo 24 de junio cuando se estrene esta esperada temporada donde algunas míticas drags queens del programa tendrá una segunda o, incluso, tercera oportunidad de hacerse con la corona más preciada de la televisión.

Y es que, varias son las drags que regresan a la pasarela de RuPaul por tercera vez en su historia. Este es el caso de la entrañable Pandora Boxx a quien conocimos en la temporada 2 y luego la vimos en el All Stars 1, aunque tuvo muy mala suerte y fue la primera eliminada. Algo muy similar a la concursante de la tercera entrega Yara Sofia quien coincidió con Pandonra en el AS1.

Otra tripitidora es Ginger Minj quien tras ser finalista en la temporada 7 donde ganó Violet Chachki probó de nuevo suerte en el AS2, pero fue de las primeras eliminadas, algo que provocó un gran revuelo entre sus fans.

La gran Eureka se enfrentará por primera vez a un All Star aunque es la tercera vez que concursará en Drag Race ya que en la temporada 9 tuvo que abandonar tras lesionarse una pierna y luego quedaría finalista de la entrega 10.

Una de las queens más aplaudidas del casting ha sido Sonique a quien conocimos en la temporada 2, donde confesó que era una mujer trans, y deslumbró a la audiencia en el especial Holi-slay Spectacular de RuPaul.

Por primera vez en su historia veremos a dos concursantes transexuales entre sus concursantes ya que Jiggly Caliente de la temporada 4, a quien también has podido ver en 'Pose', es una mujer transexual.

De la temporada 11 varias han sido las seleccionadas: Rajah O'Hara, Scarlet Envy, A'Keria C Davenport y Silky Nutmeg Ganache. También estará Serena ChaCha de la entrega 5 y Trinity K Bonet de la 6. Por último el cast lo cierra Jan a quien conocimos en la temporada 12.

'Drag Race España'

Este domingo 30 de mayo se estrena en ATRESplayer PREMIUM la primera edición de 'Drag Race España' donde Supremme de Luxe será la encargada de conducir el programa y Javier Calvo, Javier Ambrossi y la diseñadora de moda Ana Locking serán el jurado.

Arantxa Castilla La Mancha, Carmen Farala, Dovima Nurmi, Drag Vulcano, Hugaceo Crujiente, Inti, Killer Queen, Pupi Poisson, Sagittaria y The Macarena son las reinas de esta primera edición.

La versión española de 'Drag Race' está producida por Atresmedia Televisión en colaboración con Buendía Estudios tras haber alcanzado un acuerdo en España con Passion Distribuition a favor de WOW (World of Wonder). Randy Barbato, Fenton Bailey y Tom Campbell son productores ejecutivos de World of Wonder.