Sí, habrá una versión de 'RuPaul's Drag Race' con famosos como participantes. Lo ha contado el propio RuPaul en una rueda de prensa en la que ha explicado que "ser drag no cambia quién eres, sino que revela quién eres".

La noticia ha entusiasmado a los fans del formato televisivo, que se cuentan por millones en todo el mundo. Los participantes famosos de este spin off del talent show contarán con antiguos participantes de 'RuPaul's Drag Race' como mentores, y ya sabemos que volverán Alyssa Edwards, Asia O’Hara, Bob the Drag Queen, Kim Chi, Monét X Change, Monique Heart, Nina West, Trinity the Tuck, Trixie Mattel y Vanessa Vanjie Mateo.

Como sabrás, son muchos los famosos que ya habían ido a la versión clásica del show, entre ellos Lady Gaga o Miley Cyrus. ¿Se animará alguna de ellas a participar?

Así, 'RuPaul's Celebrity Drag Race' se suma a los anteriores spin offs del programa, la versión All Stars y la versión británica que actualmente está en emisión en Reino Unido.