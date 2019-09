La actriz Ruby Rose ha compartido la noticia de su operación de urgencia con todos sus seguidores con un impactante vídeo del procedimiento médico.

Rose sufrió una grave lesión en la columna rodando una escena peligrosa de su nueva serie, 'Batwoman', y decidió grabar la operación para reparar el daño porque 'Anatomía de Grey' ha hecho mucho daño...

"Bueno pues ha sido divertido

A todo el que me está preguntando por la nueva cicatriz en forma de caramelos Pez en mi cuello... Hace un par de meses me dijeron que tenía que hacerme una operación de emergencia o tenía riesgo de quedarme paralítica... Me había herniado dos discos haciendo escenas de acción, y estaban cerca de cortar mi médula espinal. Tenía dolor crónico y no podía sentir los brazos... Gracias Dr. Bray por todo lo que ha hecho y por permitirme seguir trabajando y hacer lo que amo. Estoy en deuda para siempre. Y para todos los que preguntan por qué les dejé grabarlo... ¿No habéis visto el capítulo de 'Anatomía de Grey en el que dejan una toalla dentro del paciente?? Además quería ver qué pasa cuando quedamos inconscientes".

