Ruby Rose, hospitalizada por "serias complicaciones" tras una cirugía, denuncia que no conseguía que la ingresaran

Ruby Rose saltó a la fama con su papel de Stella en 'Orange is the new black', y acabó convirtiéndose en una estrella en el mundo de los superhéroes gracias a su papel de Batwoman en el Arrowverso.

Tras apariciones en 'Supergirl', 'The Flash' o 'Arrow', dieron luz verde a su propia serie donde interpretó a Kate Kane durante la primera temporada. Aunque después acabó abandonando la serie y su papel protagonista.

Ahora la actriz, que lleva un tiempo tomándose un descanso de las redes sociales, ha grabado una serie de vídeos para contar la aterradora situación que vivió ayer, cuando no conseguía que la vieran en ningún hospital.

"Sí que he recibido un procedimiento, y tuve que pasar por cirugía, pero todo fue bien. Entonces ayer, tuve algunas complicaciones, y tuve que llamar a urgencias", relata en sus Stories de Instagram.

Ruby Rose cuenta su experiencia | Instagram @rubyrose

La actriz cuenta visiblemente afectada que la ambulancia la recogió pero acabó dando vueltas durante horas porque "no encontraban un hospital" donde la admitieran.

"Han estado rechazando a gente toda la noche. Y mi caso era bastante serio. Aguanté un poco más, y tuvimos la suerte de que un hospital finalmente me aceptara", asegura.

Rose acababa agradeciendo a los sanitarios su "increíble" trabajo cuidando de ella, y animaba a sus seguidores a vacunarse contra el COVID-19.

"Intentad manteneos a salvo. Vacunaos si podéis, por favor. No tiene que ser tan duro para todo el mundo y no puedo ni imaginar toda la gente que está teniendo situaciones mucho mucho más serias ahora mismo", añadía, además de anunciar que se tomará un descanso de las redes mientras se recupera.

