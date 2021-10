Ruby Rose estalla contra los responsables de 'Batwoman' con gravísimas acusaciones: "Voy a contar lo que pasó en ese rodaje"

Más información Avance de la temporada 2 de 'Batwoman' con Javicia Leslie en acción tras la salida de Ruby Rose

Ruby Rose dejó de forma abrupta la serie que protagonizaba, 'Batwoman', tras su primera temporada. En aquel momento una de las versiones oficiales explicaba que la actriz era alérgica al traje de látex que lucía en la ficción. La propia Ruby quiso dar su versión diciendo: "Gracias a todos por acompañarme en este viaje. Si me pusiera a mencionar a todo el mundo serían 1000 etiquetas.... pero Gracias al cast, al equipo, los productores y el estudio. No ha sido una decisión fácil pero los que lo saben, lo saben", apuntaba crípticamente.

"No quería dejar de reconocer a todos los que están involucrados y lo grande que esto ha sido para la TV y para nuestra comunidad. He permanecido en silencio porque esa es mi elección por ahora, pero sabed que os adoro a todos. Estoy segura que la próxima temporada será increíble también. Besos *cuelga la capucha y la capa*".

Tras esto, Ruby pasó por complicados momentos de salud y ha tenido que someterse a distintas cirugías, de las que parece haberse recuperado. Ahora ha destapado la caja de los truenos con una serie de Stories en las que asegura que, por fin, está contanto su verdadera versión de los hechos sobre lo que sucedió para que decidiera dejar de interpretar a Batwoman:

"A mis queridísimos fans, dejad de preguntarme si volveré a esa horrible serie. No volvería por ninguna cantidad de dinero, ni aunque me pusieran una pistola en la cabeza. Y tampoco abandoné. Yo no abandono. Ellos destrozaron a Kate Kane y Batwoman, no yo", escribe la actriz en Instagram.

En particular, Ruby Rose dirige sus acusaciones a los directivos Caroline Dries, Greg Berlanti y Peter Roth, sobre los que escribe: "Suficiente es suficiente. Voy a contar al mundo lo que realmente pasó en el rodaje". "Voy a por vosotros para que lo que me pasó a mi no le vuelva a pasar a ninguna persona. Y para poder retomar por fin mi vida y la verdad", continúa diciendo.

"Caroline Dries no tiene corazón y quería que acabáramos la temporada durante la pandemia y le dijimos que era mala idea. Le dije que todos estábamos distraídos, comprobando constantemente la evolución del Covid y viendo como 'Riverdale', 'The Flash' y 'Supergirl' ya habían dejado de rodar y pensé que algo malo iba a pasar".

Sobre Peter Rotch ha escrito: "Peter Roth, eres el primero. Estás en el capítulo uno. No estoy segura de si te fuiste después de ser ascendido a un puesto más alta porque no podías dejar de hacer que mujeres jóvenes te vaporizaran los pantalones, alrededor de tu entrepierna mientras todavía usabas dichos pantalones o si te fuiste después de ponerme a un investigador privado a quien despediste tan pronto como el informe no se ajustó a tu narrativa . De cualquier manera, cuando se trata de ti, ya hay un ejército esperándote".