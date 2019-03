J.K. Rowling conquista la televisión con 'The Casual Vacancy'

J.K. Rowling prueba suerte esta vez en la pequeña pantalla con la adaptación de 'The Casual Vacancy', que se convertirá en una miniserie de tres capítulos en la cadena HBO.



'The Casual Vacancy' contará con tres únicos episodios. Los dos primeros se estrenarán el próxima 29 de abril, mientras que el tercero lo hará un día más tarde.



Los seguidores de 'Harry Potter' verán al actor Michael Gambon, que interpretaba al profesor Albus Dumbledore en la saga de películas basadas en las novelas de Rowling.



Pero 'The Casual Vacancy' no es la única novela de la autora que podrá verse en televisión próximamente. La cadena británica BBC también adaptará otra de las historias de la escritora: 'Cuckoo's Calling'.