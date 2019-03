'30 Rock' dice adiós

La cadena NBC despide esta noche una de las joyas que ha dado en los últimos años la televisión. Casi un centenar de nominaciones a los premios Emmy certifican la calidad de '30 Rock', la comedia creada y protagonizada por Tina Fey. El último episodio de la serie promete ser un capítulo nostálgico en el que los personajes pondrán fin a un viaje que ha durado siete temporadas y en el que ha recibido más cariño de la crítica que del público.



'30 Rock' apareció en escena en 2006 y le robó el protagonismo a la versión norteamericana del británico 'The Office' que un año antes había irrumpido con aire fresco en la parrilla de EEUU donde 'Todo el mundo quiere a Raymond' y 'Arrested Development' habían llenado el vacío dejado por 'Sexo en Nueva York' y 'Friends'.



Su creadora, Tina Fey, supo sacarle jugo a las historias que se viven entre los bastidores de un programa de televisión -inspiradas en su experiencia como guionista y actriz del humorístico 'Saturday Night Live'- para montar una parodia en los estudios de NBC en el edificio 30 Rockfeller Plaza de Nueva York, de donde tomó su nombre.



'30 Rock' gira en torno a los dramas e inseguridades del equipo que realiza el ficticio espacio de variedades 'TGS with Tracy Jordan', liderado por Liz Lemon (Fey), quien tiene que lidiar con las demandas del ejecutivo Jack Donaghy (Alec Baldwin) y las peculiaridades de las estrellas Tracy Jordan (Tracy Morgan) y Jenna Maroney (Jane Krakowski).



Alrededor, pululan empleados que contribuyen a complicar el día a día de Lemon y salpican los diálogos de sarcasmo y sátira para ganar la sonrisa del espectador. Por '30 Rock' han pasado estrellas de Hollywood como Jim Carrey, Salma Hayek, Tom Hanks, Susan Sarandon, Steve Martin o Will Ferrell.



La serie fue un éxito en su primera temporada en la que consiguió más de 8 millones de espectadores en algunos capítulos y encadenó tres premios Emmy a la mejor comedia en 2007-2009, año en el que acaparó 22 nominaciones a esos galardones, un récord para una serie de humor. En las últimas tres entregas de los Emmy la serie se fue de vacío aunque cosechó 13, 14 y 15 candidaturas en 2012, 2011 y 2010, respectivamente, años en los que Modern Family, con la colombiana Sofía Vergara, ha impuesto su fórmula de hacer reír.



El programa sirvió para lanzar la figura de Fey y revivir la carrera de Baldwin, quien ha sido elegido como el mejor intérprete de comedia en televisión por el sindicato de actores (SAG) durante los últimos 7 años.



A partir de 2009, la serie empezó su declive y al término de su quinta temporada incluso Baldwin se planteó abandonar la producción por considerar que ya no era tan creativa, aunque el equipo encontró de nuevo su rumbo en la sexta y se ganó el derecho a despedirse de su público con una séptima minitemporada de 13 episodios.



La semana pasada, '30 Rock' congregó a 3,8 millones de espectadores frente al televisor en la que fue una de sus mejores noches en casi un año, aunque solo sean la mitad que cuando empezó, un síntoma claro de agotamiento.