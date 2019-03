Robin Williams vuelve a la televisión con 'Crazy Ones' para la CBS

'Crazy Ones' gira en torno a un padre, a quien dará vida Williams, y su hija que trabajan juntos en una agencia de publicidad, según informa Entertainment Weekly. Todavía no se conoce el nombre de la actriz protagonista que acompañará a Williams.



La serie 'Crazy Ones' supone el regreso de Williams a la televisión, después de quince años dedicado casi en exclusiva al cine. Williams interpretó su último papel protagonista en la pequeña pantalla en 1997, en la serie 'Great Minds Think for Themselves'.



Aún así durante estos años de ausencia ha hecho pequeñas apariciones estelares en series como 'One Saturday Morning', 'Ley y orden' o 'Louie'.



El currículum de Williams en la gran pantalla incluye títulos tan conocidos como 'Señora Doubtfire', 'El club de los poetas muertos' o 'El indomable Will Hunting', largometraje que le valió un Oscar a Mejor actor secundario en 1998.



La idea de la comedia pertenece a David E. Kelley, creador también de otras míticas series de televisión como 'Ally McBeal', 'El abogado' o 'Boston Legal'.