"Oh dios mío": KJ Apa ('Riverdale') publica un vídeo en ropa interior y la respuesta es unánime

KJ Apa tiene grandes dotes como intérprete, como ha demostrado en su carrera como actor, y también es un artista cuando se trata de provocar. De su mano han salido algunas de las publicaciones de Instagram más locas de los últimos tiempos, y si no nos crees no tienes más que echar un vistazo a su cuenta.

Ahora ha querido sacar a relucir su lado más sensual protagonizando una campaña para Lacoste. En el avance del vídeo publicitario podemos verle llevando solo unos calzoncillos y mostrando la mejor de sus sonrisas y aparentando indiferencia al abrir la puerta.

Los comentarios, como podrás imaginarte, no se han hecho esperar, y no son pocos los que alaban los abdominales y el físico del actor de 'Riverdale'.

Un comienzo de 2022 un tanto accidentado

KJ Apa dio un buen susto a todos sus seguidores en Nochevieja cuando subió una foto a sus redes sociales en el hospital con su novia y madre de su hijo, Clara Berry. Parece ser que no fue por nada demasiado grave, puesto que KJ Apa dijo a través de sus redes sociales: "Feliz Año Nuevo. Estamos de vuelta en el hospital" junto a un emoji de carita sonriente.

El actor y la modelo no han contado qué fue lo que los llevó al hospital la noche de Fin de Año, pero para evitar que los rumores siguieran aumentando, el actor de 'Riverdale' añadió en los comentarios: "No, no vamos a tener otro bebé. Aún".

Parece ser que la modelo ya se encuentra bien, y ha recibido el alta médica, puesto que ha compartido fotos en sus historias junto a KJ Apa en un parque.

