Ridley Scott producirá la serie 'Prophets of Science Fiction'

El director de cine Ridley Scott ('Alien', 'Gladiator') estará detrás del nuevo proyecto de Science Channel. Según informa Variety, Scott producirá 'Prophets of Science Fiction', una serie que trazará un perfil de las mentes más importantes de la historia en temas de ciencia ficción, como Isaac Asimov (autor de la novela en la que se basa la película 'Blade Runner', que dirigió el propio Scott).



'Prophets of Science Fiction' tendrá ocho capítulos en los que intentará desentrañar las mentes de algunos de las personalidades más importantes en la historia de la ciencia ficción, como el creador de la serie 'Star Treck', Gene Roddenberry, o George Lucas, creador de la saga 'Star Wars'.



Ridley Scott no es la primera vez que trabaja para televisión. Es productor ejecutivo de la exitosa serie de la CBS, 'The Good Wife' (que en nuestro país emite Nova), protagonizada por Julianna Margulies. La adaptación para la pequeña pantalla del best-seller 'Los pilares de la tierra' también contó con producción, en este caso, de los hermanos Scott (Ridley y Tony)