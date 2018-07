Los directores de cine ponen su mirada en la pequeña pantalla. Tras conocerse que Netflix ha fichado a Steven Soderbergh para su nueva ficción 'Godless' y Luc Besson será el directo de la nueva serie de TNT, ahora es Ridley Scott quien regresa a la televisión.



La cadena de cable AMC ha encargado al director de 'Blade Runner' y 'Alien' la adaptación de la novela de Dan Simmons, 'The Terror', según informa Entertainment Weekly.

No se trata de la primera vez que el director trabaja en televisión, ya que ha sido productor de series como 'Numb3rs' y 'The Good Wife'.



El nuevo proyecto de AMC estará escrita por David Kajganich, que hará también las veces de showrunner junto a Soo Hugh ('Invisibles'), y será producido por Scott Free, la empresa de Ridley Scott y David W. Zucker.



'The Terror' es un drama con tintes fantásticos está basada en una expedición real de dos barcos que fueron enviados en 1845 al mítico Paso del Noroeste (situado en Norte América, más al norte que Canadá, en el océano Ártico).