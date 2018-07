La segunda temporada de 'The Affair' calienta motores. La serie de Showtime ha fichado a los actores Richard Schiff y Joanna Gleason para interpretar papeles recurrentes a lo largo de esta nieva entrega, según informa E! Online.



Schiff, conocido por su papel en 'El Ala Oeste de la Casa Blanca', dará vida a Jon Gottlief, un importante abogado de la ciudad, que es además abogado de la familia de toda la vida de Bruce Butler (John Doman) el padre de Noé (Dominic West).



Joanna Gleason ('The Newsroom') por su parte será Yvonne, la redactora jefe de una editorial de prestigio que ha invertido gran parte de su tiempo en su trabajo.



'The Affair' fue uno de los éxitos de la temporada, ya que relevó a 'Breaking Bad' como mejor drama en la última edición de los Globos de Oro. Su protagonista, Ruth Wilson, también recogió un galardón por su papel.