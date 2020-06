El pasado 9 de junio se conocía la triste meurte de Jas Waters, guionista y periodista estadounidense de 39 años. Waters había trabajado en series tan conocidas como 'This is us' o 'Kidding'. El medio especializado Deadline ha revelado ahora el contenido de la autopsia de la mujer, que revela que murió ahorcada.

Sólo un mes antes de morir la joven escritora publicó distintos mensajes en su cuenta de Twitter, en los que hablaba sobre su lucha con la ansiedad.

Jas Waters había trabajado en la segunda temporada de 'This is us' y más recientemente había colaborado en el guión de 'Kidding'. Sus compañeros en 'This is us' quisieron mandar su último adiós a Jas tras conocer la noticia. Dan Fogelman, creador de la serie, escribió este sentido mensaje. Actrices de la ficción, como Mandy Moore, también han querido despedirse.