Las 10 revelaciones más impactantes de la entrevista a Meghan Markle y el príncipe Harry, emitida en Antena 3

Poco más de un año después de que anunciaran su salida de la Familia Real británica, el príncipe Harry y Meghan Markle han concedido una entrevista a Oprah Winfrey donde han realizado impactantes confesiones sobre su tiempo en el Palacio y por qué decidieron abandonar esa vida.

La mediática entrevista llega este sábado en exclusiva a España de la mano de Antena 3, completando su programación con el estreno de la película 'Meghan y Harry: un enlace real' y la emisión de 'Meghan y Harry: un romance real'. También podrá verse en laSexta en la noche del domingo.

Estas son algunas de las declaraciones más impactantes que están dando la vuelta al mundo:

Meghan nunca buscó información de la Familia Real antes de entrar en ella

Al comienzo de la entrevista Meghan hace la primera revelación que sorprende incluso a la presentadora: la ex-actriz asegura que sabía muy poco de la realeza británica y que no investigó nada ni ha buscado nunca a su marido en Internet.

"Nunca sentí la necesidad", confiesa. Así, Meghan llegó a Buckingham con su inocencia intacta e incluso pensando que de puertas para dentro eran una familia como cualquier otra. Una percepción que cambió pronto cuando conoció a la Reina y tuvo que aprender minutos antes cómo hacer una reverencia en su presencia.

Meghan tuvo pensamientos suicidas y suplicó que la ayudaran a buscar ayuda

"Estaba muy avergonzada de decirlo en ese momento, y especialmente de admitirlo ante Harry porque sé cuánta pérdida ha sufrido, pero sabía que si no lo decía, lo haría. Y es que no quería seguir viva [...] Era un pensamiento constante muy real, y muy aterrador".

Con mucha emoción contenida Meghan se sincera sobre su peor momento, y la conversación que tuvo con Harry en la que le confesó que no quería seguir viviendo y no veía solución. Este mismo día tuvieron que acudir a un evento público porque la duquesa sabía que "no podían dejarme sola".

También revela que suplicó a Recursos Humanos que la dejasen pedir ayuda para su salud mental, pero que se negaron porque "no quedaría bien" para la Corona.

Hubo 'preocupación' por el color de la piel de Archie antes de que naciera

Tanto Meghan en primer lugar como Harry cuando el príncipe se une a la conversación, confirman que la familia compartió su inquietud sobre lo oscura que pudiera ser la piel de su hijo, Archie, y las implicaciones que eso conllevaría.

El matrimonio se niega a decir quién exactamente expresó esa preocupación, ante la estupefacción de Oprah, pero más tarde la presentadora ha asegurado que, según los duques le confiaron, no se trata ni de la Reina Isabel ni de su marido el príncipe Felipe.

A lo largo de la entrevista el Príncipe insiste que lo que hizo la situación insostenible para Meghan fue precisamente la cuestión de raza, además de los ataques de las redes sociales, y la "falta de apoyo" en el sistema en el que había vivido toda su vida.

El príncipe Harry ve grandes similitudes entre Meghan y su madre, la princesa Diana

"Mi mayor preocupación era que la historia no se repitiera", reconoce Harry haciendo referencia a los duros momentos que pasó su madre también dentro de la Familia Real.

También revela que el trato de su familia con Meghan cambió después de su primer tour en Australia, donde al igual que lo hizo Lady Di encandiló a todo el mundo con un talento natural. "Ojalá pudiéramos aprender del pasado", se lamenta.

Sobre su relación con la Reina Isabel

Meghan y Harry dejan claro en varios momentos que su relación con Su Majestad sigue siendo buena. El príncipe asegura que "nunca sorprendió" a su abuela con el comunicado de que abandonaban la Familia Real, y que tiene y siempre tendrá un gran respeto por ella.

Markle también contaba una tierna anécdota de cómo siempre se ha preocupado por ella, además de confirmar que hoy en día siguen hablando, haciendo videollamadas con Archie o que la llamó directamente al ver la noticia de la hospitalización del príncipe Felipe.

Los duques no tenían intención de abandonar por completo su servicio a la Corona

Con su mudanza a Canadá, uno de los países que forman parte de la Mancomunidad de Naciones Británicas, Harry y Meghan aseguran que tenían la intención de seguir sirviendo a la Reina en un papel en segundo plano, un cargo que ya existe para muchos otros miembros "junior" de la realeza.

Sin embargo, los planes cambiaron el año pasado cuando la familia decidió cortar a Harry por completo, tanto financieramente como con su equipo de seguridad. Fue en ese momento, al verse desprotegidos y al borde de un confinamiento por la pandemia, que decidieron mudarse a Los Angeles a la mansión del actor Tyler Perry, que les ofreció su seguridad privada.

También añaden de forma rotunda, que si hubieran sentido el apoyo que necesitaban, "sin duda" seguirían con sus obligaciones en la familia.

Meghan no hizo llorar a Kate Middleton, la historia fue al revés

No sin reticencia y dejando claro que Kate es "una buena persona", la duquesa de Sussex aclara una de las noticias más dañinas que se han publicado contra ella: fue en realidad Kate quien la hizo llorar a ella unos días antes de su boda por un desacuerdo con los vestidos de las niñas.

"Creo que no es justo entrar en detalles porque ella se disculpó, y me mandó flores, y la he perdonado", reconoce. "Pero fue difícil que se me culpara de algo que no solo no había hecho, sino que además había sufrido yo".

Meghan añade que este fue para ella un "punto de no retorno", en el que se dio cuenta de que realmente no estaban protegiendo su imagen en los medios como ella creía. La 'Institución' nunca desmintió la historia.

El príncipe Harry cree que su padre y su hermano también están 'atrapados'

Oprah hace la comprometida pregunta al príncipe Harry de si su mujer Meghan le ha "salvado", a lo que tras un largo silencio Harry reconoce que rotundamente sí. Reconoce que se sentía "atrapado dentro del sistema", aunque sin saberlo.

"No sabía lo atrapado que estaba. Entonces conocí a Meg y nuestros mundos colisionaron de la manera más increíble".

Sobre su hermano el príncipe Guillermo y su padre el príncipe Carlos, se puede apreciar que Harry aún está sufriendo sobre cómo está actualmente su relación, aunque revela que, para él, también están "atrapados".

"Mi hermano y mi padre están atrapados. Ellos no pueden escapar... Y siento compasión por ellos".

Sobre los rumores de que Meghan ya tenía planeado el 'Megxit' y obligó a Harry a abandonar la Familia Real

Markle se ve visiblemente molesta cuando Oprah comparte con ella los rumores que siguen circulando sobre su persona, aunque finalmente se lo toma con resignación.

"¿Te puedes imaginar el poco sentido que tiene eso? Yo dejé mi carrera, mi vida, porque le quiero. Y nuestro plan era hacer esto para siempre", asegura rotunda, contando que cuando llegó mandó cartas a toda su nueva familia asegurando que estaba allí, dispuesta y comprometida al 100%. "Les dije, 'utilizadme' para lo que necesitéis".

Revelan el sexo de su segundo bebé y que no planean tener más

Cuando Meghan y Harry se reencuentran en la entrevista, juntos anuncian que esperan una niña, que nacerá en verano.

"Y hemos acabado", confiesa Harry ante la pregunta de Oprah. "Somos dos nosotros, dos ellos, y nuestros perros", continúa. "Tener cualquier hijo... habría sido increíble. Pero tener un niño y luego una niña, ¿qué más se puede pedir?".

