Reunión del reparto de la serie 'One Tree Hill'

Tree Hill volverá a acoger a los protagonistas de la ficción de The CW, cuatro años después de su final. El reparto original de 'One Tree Hill' se reunirá el próximo mes de noviembre en un evento especial en Chicago al que podrán acudir los seguidores de la serie, según informa EW.



Protagonizada por Chad Michael Murray, James Lafferty, Jana Kramer y Antwon Tanner, 'One Tree Hill' cuenta la historia de Lucas y Nathan, compañeros de instituto en el pueblo Tree Hill, donde comparten un oscuro secreto: tienen el mismo padre. Cuando coinciden en el equipo de baloncesto la tensión entre ellos se hace más palpable, y las cosas se complicarán aún más cuando se interesen por la misma chica.