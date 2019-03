Y resucitó a la tercera temporada: 'The Killing' vuelve a AMC

Los agentes Linden y Holder vuelven de entre los muertos. Y no es que hayan fichado por 'The Walking Dead'. Según informa Variety, 'The Killing' estrenará su tercera temporada... en AMC.



La cadena de cable ha llegado a un acuerdo con la plataforma de televisión Netflix y estrenará en 2013 la tercera temporada de la serie protagonizada por Mireille Enos y Joel Kinnaman.



Los guionistas ya trabajan en las nuevas tramas, según la noticia de Variety. La showrunner Veena Sud y los productores ejecutivos Dawn Prestwich y Nicole Yorkin se encuentran inmersos en plena preproducción, por lo que se espera que en pocos meses comiencen las grabaciones de la nueva temporada, que previsiblemente se verá en mayo de 2013 en AMC.