Kit Harington se despide para siempre de 'Juego de Tronos' con estas palabras

El final de Jon Snow está escrito, y será con la última temporada de 'Juego de Tronos'. Al menos al interpretado por Kit Harington, que en una entrevista con la BBC, ha explicado que se niega a participar en los diferentes proyectos que HBO prepara para desarrollar los orígenes de la multipremiada ficción.

El intérprete se despidió hace unas semanas del personaje que le llevó a la fama hace 10 años, afeitándose la barba y cortándose el pelo. Ahora, ante la pregunta de si estaría interesado en volver al universo, la respuesta ha sido clara, "no".

A pesar de que define su trabajo en 'Juego de Tronos' como "emocionante", el actor ha asegurado que "no fue triste". Echando la vista a atrás, al capítulo piloto de la serie, Harington defiende que le ha dedicado 10 años de su vida, algo "realmente inusual en la carrera de un actor".

El intérprete ha añadido que fue "una gran sacudida emocional dejar esa familia", pero que no volvería al universo creado por George R.R. Martin, ni siquiera en un cameo. El que sí podría volver es su personaje, aunque todavía no se han desarrollado los argumentos de los Spin-Offs, estos podrían explorar los orígenes de Jon Snow.

La temporada final de 'Juego de Tronos' se estrenará en abril de 2019, constará de 6 episodios de más de una hora cada uno.