El reparto de 'Modern Family' demanda a Fox por sus salarios

La cuarta temporada de 'Modern Family', que ya debería haber comenzado a rodarse, se encuentra parada porque gran parte del elenco no se han presentado a las lecturas de guión previas a la grabación de cada episodio, mostrando las tensiones existentes. Como ya se ha dicho antes, varios de los protagonistas de la exitosa comedia 'Modern Family', demandaron a la productora Fox para exigir la anulación de sus contratos y recibir un aumento de sueldo.



Los actores Ty Burrell, Julie Bowen, Jesse Tyler Ferguson, Eric Stonestreet y Sofía Vergara aseguran que los contratos que acordaron con Fox son ilegales. Según informa 'The Hollywood Reporter', los cinco protagonistas han recurrido a los juzgados de Los Ángeles alegando que sus contratos (que expiran en junio de 2016 pero que se firmaron antes de junio de 2009) violan la llamada 'Ley de Siete Años'. Esta norma prohíbe los contratos superiores a los siete años de duración.

En medio de una disputa salarial, el actor Ed O'Neill ('Matrimonio con hijos') al inicio de la querella no estaba presente pues desde un principio ha contado con mejores condiciones, 40.000 dólares más por episodio que el resto de sus compañeros. Pero al final, se ha unido a la reclamación por solidaridad.

No es solo que el elenco quiera más dinero, sino tener más margen de maniobrar en una nueva negociación, pues el contrato que firmaron hace tres años no les pemite poder negociar ahora y se han de quedar con las cifras que ABC estableció hace tres años. Pero, según fuentes de 'The Hollywood Reporter', los seis actores de la popular serie han rechazado la oferta por parte de la producción, lo que pone en peligro el comienzo del cuarto ciclo.



De todas formas, ésto no debe preocupar a los fans de la serie pues los protagonistas de la comedia tienen un contrato que dura hasta la séptima temporada. Aunque si no se llega a un acuerdo, el estudio seguramente no tendrá seguro que exista y se firme una octava temporada, algo que por ahora aún está muy lejos.