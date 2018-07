El reparto de 'Juego de Tronos' opina sobre el destino de Jon Snow

¿Qué ocurrió con Jon Snow? Quedan menos de 20 días para averiguar el destino de uno de los personajes más queridos de 'Juego de Tronos'. O al menos, eso es lo que esperan los millones de fans que la serie de HBO tiene en todo el mundo.



La "no-muerte" de Snow ha sido el quebradero de cabeza de los fans desde hace más de medio año que se emitió el final de la quinta temporada en HBO. Pero también ha sido la pregunta a la que se han visto sometidos todos los actores del repartod de 'Juego de Tronos', que en cualquier aparición pública se han visto cuestionados al respecto.



A tan sólo unos días del estreno de la sexta temporada, recopilamos las declaraciones del reparto de la serie sobre el futuro de Jon Snow a los largo de estos meses.



- Emilia Clarke (Daenerys Targaryen): "Es frustrante. La gente desea que esté vivo y, si ahora mismo suspiro, los fans dirían, '¡eso significa que Jon Snow está vivo!".



- Lena Headey (Cersei Lannister): "Si te lo dijera tendría que matarte. No, es broma".

- Nikolaj Coster-Waldau (Jamie Lannister): "Ya os lo digo, está muerto. No me cuesta decirlo porque es que es así".

- Maisie Williams (Arya Stark): "Mi respuesta es: 'Claro que está muerto'. Me hace gracia la gente que está segura de tener la respuesta, me digo por dentro: 'Estás hablando con alguien que se ha leído todos los guiones, si tienes que escuchar a alguien ese debería ser yo'".



- Conleth Hill (Varys): "Le viste morir, ¿por qué me lo preguntas?".

- Alfie Allen (Theon Greyjoy): "Está vivo, pero no físicamente".



- Gwendoline Christie (Brienne de Tarth): "Solo leo mis partes del guión, por lo que no sabría decirte".

- Liam Cunningham (Davos Seaworth): "Yo digo: 'Sí, está muerto, está jodidamente muerto'. ¡Y la gente se enfadará conmigo!".



Y Kit Harington, quien interpreta a Jon Snow: "Ya he terminado en 'Juego de Tronos'. He muerto". Esta semana se ha sometido a un polígrafo para desentrañar su futuro en la serie.