Regreso sorpresa en 'Juego de Tronos'

Si hay un rodaje donde es difícil mantener las cosas en secreto, ese es el de 'Juego de Tronos'. Tal como recoge la web Watchers on the Wall, en esta ocasión se trataría de una gran reunión que confirmaría, a su vez, la vuelta de uno de los personajes más importantes y cuyo regreso aún no estaba asegurado.



Los primeros detalles apuntan a que este gran encuentro tendrá lugar en Invernalia, cuyo set de rodaje se encuentra en Irlanda del Norte. Esta semana, al parecer, se habría grabado una escena con Sansa (Sophie Turner), Ramsay (Iwan Rheon), Meñique (Aidan Gillen) y Jon Nieve (Kit Harington).



Esta visita vendría a confirmar que en la nueva temporada Jon seguirá siendo parte de la trama, que viajará directamente a enfrentarse a Ramsay y, además, conseguirá reencontrarse con su hermana Sansa. Los cuatro personajes se enfrentarían, además, a una situación de bastante tensión cuando sufran la amenaza de un gigante, que intentará entrar al lugar de una forma muy violenta.