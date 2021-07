Regé-Jean Page sigue los pasos de Val Kilmer con su nuevo proyecto tras 'Los Bridgerton'

Regé-Jean Page saltó a la fama con 'Los Bridgerton' y, a pesar de su éxito y múltiples nominaciones en los Premios Emmy (incluido el de Mejor Actor para él), ya hace meses que se confirmó que no estaría en la segunda temporada. Pero eso no quiero decir que no forme parte ya de otro proyecto.

Durante meses, ha habido rumores de que Regé-Jean Page podría interpretar a James Bond y sí que el actor reinterpretará un papel del mítico Roger Moore. Aunque no el de 007: según The Hollywood Reporter, él será Simon Templar en el remake 'The Saint' para Paramount Pictures.

Simon Templar es un protagonista similar a Robin Hood, porque roba a los ricos para dárselo a los pobres, pero que también guarda un porcentaje de sus robos para sí mismo. Está basado en los libros de Leslie Charteris y fue adaptada para la televisión británica en la década de 1960 con Roger Moore. En 1997, ya volvió a interpretarlo también Val Kilmer.

Y justo después de la confirmación, Regé-Jean Page también se ha pronunciado, compartiendo en Twitter un GIF de Roger Moore en 'The Saint'.

Pero cuando los rumores sobre si sería James Bond surgieron, el actor se pronunció públicamente también.

"Creo que Internet piensa muchas cosas y esa es una de las más agradables. Así que estoy contento en lo que a eso se refiere", le confeso a Jimmy Fallon, presentador de 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon', honrado por el rumor.

"Creo que podría haber un elemento de traducción cultural que hacer aquí. Si eres británico y haces algo de cualquier tipo de renombre que la gente considera bien, entonces la gente comienza a decir la palabra 'B'. Es como una insignia de mérito. Tú obtienes la 'B' palabra insignia de mérito. Pero no creo que sea mucho más que eso", opinó sobre los rumores que siempre rodean a la figura cultural que es James Bond.

"Estoy muy, muy contento de tener la insignia. Me alegro de estar en tan maravillosa compañía de personas que tienen la insignia. Pero es una insignia", añadió con sinceridad.

Seguro que te interesa...

La reacción de Regé-Jean Page tras conocer que ha sido nominado a los Emmy por 'Los Bridgerton'