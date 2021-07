El regalo de Dove Cameron a su padre fallecido que ha emocionado a todos

Philip Alan Hosterman era el padre de la actriz estadounidense Dove Cameron. Hosterman se quitó la vida cuando Dove tenía 15 años, y de hecho la joven se cambió el nombre a raíz de esta tragedia, pues su nombre de nacimiento es Chloe y 'Dove' era el apodo cariñoso que le puso su padre.

Su progenitor decidió quitarse la vida tras mucho tiempo batallando contra problemas de ansiedad y depresión severa, lo cual supuso un golpe muy duro para la vida de la artista. Tanto el fallecimiento de su padre, como el de su compañero en 'Los Descendientes', Cameron Boyce, marcaron enormemente a la intérprete y su personalidad.

Ahora, diez años después del suicidio de su padre, Dove ha decidido hacerle una tarta para felicitarle por el día en el que cumpliría 77 años. Por este motivo ha compartido con sus seguidores de Instagram varias fotografías para rememorar a su padre.

En dichas fotografías aparece el pastel casero que ha preparado la actriz, fotografías antiguas de Philip Hosterman tocando el piano y a Dove junto al pastel haciendo una mueca divertida.

Aunque la artista de 'Los descendientes' no ha querido escribir nada en la descripción de la publicación, ha recibido numerosos comentarios de amor y apoyo por parte de sus seguidores y amigos, que han querido brindarle todo el cariño del mundo en un día tan especial para ella.

La carta que le escribió a su padre

Dove Cameron quiso hacer público el inmenso amor que siente hacia su padre mediante una publicación en Instagram durante el Día del Padre.

"Feliz día del Padre al bello alien para este mundo. Sé que solo estabas aquí de visita y que no podías quedarte mucho. Me siento más bella que nunca cuando me doy cuenta de cuánto me parezco a ti, afortunadamente cada vez más conforme me hago mayor", le cuenta Dove.

"Deseo más que nada que viviste y moriste en este nuevo mundo que te pudiera ver, el hombre atormentado más exquisito y mortalmente herido que ha existido. Todos los días escojo vivir la vida que tú nunca te pudiste permitir vivir, escojo amar las partes de mí que se parecen a ti, las mismas que tú sufriste y no pudiste afrontar", añade.

"Tengo la costumbre de bailar desnuda con Cream mientras sale el sol, vivo fuerte como soy, y mientras aprendo a vivir verdaderamente, lloro la vida de la que te privaste. Espero que al curar las heridas que me diste pueda curar las heridas que te hiciste a ti. Así es como te quiero, aún, así es como te ayudo a quererme", relata.

"No puedo esperar para verte de nuevo en otra vida donde seguro que te encontraré. Te conocería incluso si fuésemos gatos. Quizás especialmente si lo fuésemos", termina.

