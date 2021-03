¿Recuerdas a Mike Delfino de 'Mujeres desesperadas'? James Denton está irreconocible a los 58 años

'Mujeres desesperadas' se estrenaba en octubre de 2004 con un elenco femenino de altura donde brillaron a lo largo de las siete temporadas que duró la serie: Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross, Eva Longoria y Brenda Strong.

Dentro del reparto masculino uno de los actores principales fue James Denton quien encarnó al atractivo Mike Delfino, el marido de Susan Mayer (Teri Hatcher). Ahora, el actor ha reaparecido 9 años después del final de la serie en el programa 'The Morning Show' donde ha recordado algunos de los momentos de la ficción.

Sin duda, uno de los instantes más destacados de su aparición en la serie fue la escena en la que aparece sin camiseta frente a la casa de Susan. Momento que se hizo viral y que ayudó a lo denominaran como uno de los hombres más sexys de la televisión.

Así, en el programa le han preguntado sobre cómo se sentía al ser "el hombre más atractivo de la televisión". Algo a lo que ha respondido: "No, nunca estuve de acuerdo con eso. Pasé la mayor parte de mi carrera interpretando a los malos hasta 'Mujeres desesperadas'", explica. Para afirmar después: "Nunca había sido el guapo".

"Estaba feliz de estar allí, no me malinterpretes, pero fue incómodo. Me sigue para siempre, esa escena sin camisa en el jardín delantero", reconoce.

Además, Denton comenta que cuando supo que iba a salir en 'Mujeres desesperadas' empezó a entrenar y una dieta equilibrada: "Me di cuenta de la escena y escupí la pizza y tiré la cerveza, fui directamente al gimnasio y todavía no estaba en muy buena forma", dice sobre la imagen sin camiseta.

James también ha hablado sobre el final de su personaje quien muere en los brazos de su mujer: "Terry es tan brillante en esta escena", comenta sobre la interpretación de su compañera de reparto. "Tuve una buena salida... Pensé que lo hicieron bien y es desgarrador, principalmente gracias a Teri", termina diciendo.

En el vídeo de arriba puedes ver cómo es ahora el actor a los 58 años.

