La reacción de Natalie Imbruglia al saber que su ex David Schwimmer y Jennifer Aniston estaban enamorados mientras salía con él

La reunión de 'Friends' trajo muchas sorpresas y secretos por parte de sus protagonistas. Uno de los que más llamó la atención a los fans fue la confesión de David Schwimmer sobre Jennifer Aniston.

David reveló que durante la primera y segunda temporada sentía algo por Jennifer, algo que la actriz confirmó que era recíproco, pero que nunca pasó nada porque ambos tenían parejas y no coincidían estando solteros.

Pues bien, una de esas parejas que mencionan entonces que tenían fue la cantante Natalie Imbruglia. Desconocíamos totalmente este romance, pero lo cierto es que David y ella estuvieron juntos en los 90, pero su amor duró apenas un año.

Ahora la cantante ha hablado por primera vez y ha revelado como se sintió cuando David hizo esa confesión en 'Friends: The Reunion' y si ese 'crush' interfirió en su relación con el actor.

La cantante habló en el programa de 'The Kyle and Jackie O Show', donde Kyle le preguntó sobre esta revelación de Schwimmer a lo que ella respondía: "Hoy me parece bien lo que pasó en ese entonces. Fue hace mucho tiempo".

Imbruglia no pudo señalar exactamente la línea de tiempo de su romance con Schwimmer, pero sí recordaba haberse sentido muy bien acogida por todos los compañeros de reparto de su ex cuando lo visitó en el rodaje de 'Friends'.

"Recuerdo estar en el set y recuerdo que todos fueron encantadores y muy, muy agradables", decía Imbruglia. La cantante también señalaba que nunca notó ningunas miradas de complicidad ni ningún intercambio coqueto entre su entonces novio y Jennifer Aniston.

"No estaba prestando atención a si se estaban mirando el uno al otro, ya sabes, miradas por encima del hombro", mencionaba con una sonrisa. "No sé si eso estaba pasando".

En cualquiera de los casos, la realidad es que hubiese pasado algo entre ellos o no, se quedó allí, y solo ambos conocen la verdad.

