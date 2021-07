La reacción de Millie Bobby Brown al tiktoker que ha afirmado ser su exnovio con incendiarias declaraciones sobre su relación

Aunque Millie Bobby Brown parece la mar de contenta con su nuevo novio Jake Bongiovi, ahora mismo está pasando por momento complicado. La actriz está a punto iniciar una batalla legal contra su presunto exnovio, el tiktoker Hunter Eco. La actriz y su equipo legal le acusan de mentir sobre la relación que tuvieron en el pasado.

Todo empezó cuando en un directo, Hunter afirmó a sus seguidores que Bobby Brown y él habían estado saliendo y tenido relaciones sexuales. El tiktoker, que durante su presunta relación tenía 20 años (ella 16), aseguró que los padres de la actriz lo sabían. "Viví en la casa de Millie durante 8 meses. Cómo diablos puede eso conllevar una demanda. Pensé que su madre y su padre lo sabían todo", dijo.

El equipo legal de Millie Bobby Brown compartió un comunicado enseguida: "Sus comentarios no solo son deshonestos, sino también irresponsables, ofensivos y odiosos. En lugar de participar en un discurso público con él a través de la prensa o en las redes sociales, estamos tomando medidas para asegurarnos de que detenga este comportamiento de una vez por todas", aseguraron tajantemente.

Además, no solo acusan a Hunter Eco de mentir, sino que también se está barajando la existencia de otro delito: el grooming. Este concepto atiende a cuando un adulto se acerca a menores de edad para ganarse su confianza hasta convencerlos para tener sexo. Esta posibilidad surgió cuando un usuario escribió a Hunter Eco "imagina ser un adulto y salir con un menor, ser un groomer". A lo que él acabó respondiendo en el mismo hilo reconocieron que sí se consideraba un groomer.

Para esta investigación es clave el lugar de residencia del joven, algo que se desconoce por el momento, ya que en California la edad de consentimiento sexual es a partir de los 18 años. Y la actriz de 'Stranger Things' tenía solo 16 en su presunta relación.

Pero la batalla virtual aún no ha terminado: Hunter Eco ha vuelto a hablar en las redes sociales. Aunque esta vez ha sido para disculparse por sus palabras: "Quería abordar el incidente de la transmisión en directo. En primer lugar, nunca debió haber sucedido... en esas dos o tres horas, estaba emborrachándome cada vez más", aseguró en su último vídeo de TikTok. "Me irritaba cada vez más… Me volví más descuidado. Dije cosas que nunca debí haber dicho… así es como decidí manejarlo", continuó.

También tuvo palabras para los que lo volvieron viral: "También veo muchos clips de ciertas partes, la gente está tratando de hacerlo diez veces peor. Ya hay historias que no son del todo correctas, o que nunca se han dicho, todo se está inventando, porque eso es lo que aparentemente sucede... y luego estáis tomando esa información y corriendo con ella. Es como un pequeño rumor sobre algo y luego se difunde".

"Lo del directo, lo siento. No estoy orgulloso de cómo hablé... lamento hacer ese directo. Debería haberlo parado cuando empezó a ponerse mal", siguió. Hasta finalizar su disculpa: "Dije lo que dije y no puedo retractarme. Solo quiero que sepáis que no estoy de acuerdo con lo que dije", terminaba, aunque sin mencionar a Millie ni aclarar nada de su relación.

