La rana Gustavo tiene nueva novia, Denise

La rana Gustavo ya tiene nueva novia, Denise. La cerdita, que trabaja en el departamento de marketing del programa 'The Muppets' es el nuevo amor de la rana más famosa de la televisión, después de que rompiera su relación de casi 40 años con la cerdita Peggy.



La semana pasada saltó la noticia de que una de las parejas más longevas de la televisión ponía fin a su relación y se hablaba de una tercera persona. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando han salido a la luz las primeras imágenes de la nueva pareja.



Denise es compañera de trabajo de su novio Gustavo, pero también de la cerdita Peggy, así que será inevitable que los tres se encuentren en los pasillos a diario. Peggy será la presentadora del programa de televisión del que Gustavo es productor.



'The Muppets' vuelve a la cadena ABC el 22 de septiembre, y mostrará todo lo que ocurre detrás de las cámaras, por lo que la nueva temporada se pone interesante con este nuevo lío amoroso.