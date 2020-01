Rachel Brosnahan es el alma de 'The Marvelous Mrs. Maisel', la exitosa comedia de Amazon creada por Amy Sherman-Palladino ('Las chicas Gilmore') que arrasada cada año en la temporada de premios.

El carisma de personaje y actriz y los espectaculares looks que regalan con su ambientación en los sesenta hacen de la serie una delicia, y sin embargo es la mayor tortura de su protagonista.

Así lo ha confesado la actriz en el programa de James Corden que ha sufrido una "lesión relacionada con los corsés" que lleva su personaje, Midge Maisel.

"Hablamos tan rápido en la serie que solo para conseguir decir todas las palabras, no puedes respirar mucho. Creo que no estaba respirando suficiente y estaba un poco oprimida. Y al parecer algunas de mis costillas se han fusionado un poco y ya no puedo respirar profundamente, muy divertido".

Ante el shock del invitado, RuPaul, y James Corden, la actriz se apresura a añadir: "A ver, no pasa nada chicos. Problemas del primer mundo".

