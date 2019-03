La quinta temporada de 'Breaking Bad' ya tiene fecha de estreno

Buenas noticias: 'Breaking Bad' ya tiene fecha de vuelta. Los seguidores de Walter y Jesse tienen que marcar en rojo en el calendario el 15 de julio. La cadena de cable AMC estrena la que será la última temporada de la serie, un quinta temporada de 16 capítulos divididos en dos tandas de ocho cada una.



El creador de la ficción, Vince Gilligan, ha señalado que en esta última temporada el equipo de la serie ha decidido darle una vuelta de tuerca al personaje protagonista, Walter White (interpretado por Bryan Cranston), ya que mostrará su faceta más perversa en las últimas entregas.



Para esta última temporada, AMC ha fichado al actor Jesse Plemons, conocido por su papel en 'Friday Night Lights'. El actor dará vida a Todd, un tipo de la clase obrera que en realidad no es lo que parece ser.



'Breaking Bad' vuelve a la pequeña pantalla casi un año después del estreno de la cuarta temporada tras el acuerdo alcanzado por Sony (productora) y AMC (la cadena que la emite) para finalizar la ficción, debido al alto coste de ésta (que sobrepasaba los 3 millones de dólares).



'HELL ON WHEELS' VUELVE EN AGOSTO

La cadena AMC ha anunciado también el regreso de otra de sus serie, 'Hell on Wheels'. La serie ambientada en la post Guerra Civil estadounidense vuelve a la televisión el 12 de agosto.



El estreno de la serie la pasada temporada fue seguido por 4,4 millones de espectadores, por lo que fue renovada por otra temporada. La serie protagonizada por Anson Mopunt y Colm Meaney es el segundo estreno con más audiencia de la historia de la AMC, solo superado por el esperado regreso de 'The Walking Dead'.