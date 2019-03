¿Quién será el siguiente en morir en 'Juego de Tronos'?

Richard Vale, fan de la saga creada por George RR Martin y experto en estadísticas de la Universidad de Canterbury (Nueva Zelanda), ha realizado un estudio en el que, con la indispensable ayuda de un ordenador y basándose en los datos de los cinco libros ya publicados de 'Juego de Tronos', predice las muerte que tendrán lugar en los dos siguientes ejemplares.



Los resultados se basan en el patrón que siguen los libros, cada uno con capítulos separados por el personaje que los narra. Contando cuántos tiene cada personaje y sumándolos, se obtienen las probabilidades que cada uno de ellos tiene de sobrevivir al alto índice de mortalidad que sufren los habitantes de Poniente.



EN VILO POR JON SNOW

Sir Arys o Melisandre tienen todas las papeletas para ser los siguientes personajes en caer. Del otro lado, y aunque las últimas páginas publicadas por Martin no le ofrezcan perspectivas muy halagüeñas, está Jon Snow. Según los datos del estudio el bastardo, que mantiene a todos los lectores en vilo, cuenta con un 60% de posibilidades de seguir vivo. ¿Será suficiente tras el final de 'Danza de dragones' (último libro publicado)?



La estadística también concluye que el siguiente libro, todavía sin publicar, contará con once capítulos relatados desde el punto de vista de nuevos personajes, con lo que las muertes no serán un problema en la falta de material literario.



De momento, habrá que esperar hasta que George RR Martin publique la sexta novela de esta saga, que se titularía 'Vientos de invierno'. La quinta temporada de 'Juego de Tronos' se estrenará en abril de 2015 en la cadena HBO y en nuestro país podrá seguirse en Canal+.



Parte de la quinta temporada de 'Juego de Tronos' contará con Sevilla y Osuna como escenarios, donde ya está todo listo para que comience el rodaje a finales de mes.