¿Quién recogerá el premio a la mejor actriz de drama?

GLOBOS DE ORO 2014

Nuevas caras y otras ya más conocidas por el público. Julianna Margulies ('The Good Wife'), Tatiana Maslany ('Orphan Black'), Kerry Washington ('Scandal'), Robin Wright ('House of Cards') y Taylor Schilling ('Orange is the New Black') completan la categoría de los Globos de Oro a la mejor actriz de drama. ¿Quién recogerá el premio este año?