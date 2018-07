¿Quién ha muerto en 'Juego de Tronos'?

¿Cuál fue el último Stark en morir? ¿Por qué no vuelve Lysa Arryn? ¿Cuándo murió Yoren? Hace casi un año que HBO emitió el último capítulo de la cuarta temporada de 'Juego de Tronos' y, aunque cuenta con millones de fieles seguidores, muchos habrán olvidado quién dijo adiós en este viaje de ya cuatro temporadas.



Ned Stark, Joffrey Baratheon, Oberyn Martell, Lysa Arryn... No todas las muertes de 'Juego de Tronos' son tan impactantes y recordadas como estas. Para que los millones de seguidores de la serie de HBO vean el estreno de la quinta temporada este domingo sin echar de menos a nadie, el diario 'The Washington Post' ha creado una guía interactiva que recorre todas las defunciones que se han producido en la ficción basada en la saga de George RR Martin.



Según este gráfico, hasta ahora ha habido un total de 456 muertes importantes a lo largo de sus cuatro primeras temporadas, 58 en la primera, 130 en la segunda, 86 en la tercera y 182 en la cuarta.



La infografía que encontrarás si pinchas aquí cuenta con una información de lo más detallada sobre todas las víctimas, los lugares en los que más personajes murieron -y ojo, que no se trata solamente de humanos- o quiénes son los asesinos más letales de la serie. Evidentemente, la web cuenta con muchísimos spoilers.



La quinta temporada de 'Juego de Tronos' llega este domingo a HBO y a Canal+ Series, que estrenará la temporada de manera simultánea y con un evento en los Reales Alcázares de Sevilla, escenario de la nueva entrega.