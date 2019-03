HBO pondrá a la venta este 17 de febrero la cuarta temporada de 'Juego de Tronos' con contenido adicional formado por escenas eliminadas de esta temporada. Dos de estas escenas se han filtrado antes de su estreno y en ellas podemos ver parte de dos capítulos: el segundo, "The Lion and the Rose", y el octavo, "The Mountain and the Viper".



El primer vídeo está protagonizado por Tyrion Lannister y Shae y narra el momento en el que el pequeño de los Lannister decide alejar a Shae de Desembarco del Rey por su seguridad.





En la escena perteneciente a "The Mountain and the Viper", vemos a Daenerys buscando el apoyo de Missandei al enterarse de la traición de Ser Jorah Mormont, su mano derecha.





HBO está celebrando por todo lo alto el próximo estreno de la quinta temporada ya que además de haber emitido en cines 'Game of Thrones: A day in the Life', el documental de la serie, tiene previsto abrir un restaurante en Londres basado en la ficción.



La próxima tanda de episodios llegará a la pequeña pantalla de Estados Unidos el próximo 12 de abril, y solo un día más tarde a España de la mano de Canal+ Series.