¿Qué supone la verdadera identidad de un protagonista de 'Juego de Tronos' para el futuro de Poniente?

FINAL DE LA SÉPTIMA TEMPORADA

El capítulo final de la séptima temporada de 'Juego de Tronos', titulado "The Dragon and the Wolf", acabó con las dudas de los fans de la serie de HBO al confirmar con un brutal giro de guión la identidad de uno de sus personajes. Con esta confirmación, el destino de Poniente podría cambiar completamente. ¿Qué supone para el futuro de los Siete Reinos?