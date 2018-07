¿Qué personaje de 'Juego de Tronos' ha aterrizado en Belfast?

Kit Harington, el actor que interpreta a Jon Snow en 'Juego de Tronos', ha llegado a Belfast, una de las ciudades que va a acoger el rodaje de la sexta temporada de la serie de HBO y con él, nuevas teorías sobre qué deparará la sexta temporada.



¡Atención! Si no has acabado la quinta temporada de la serie, no sigas leyendo esta noticia, contiene spoilers.



El último capítulo de la quinta entrega ha generado muchas dudas y, sobre todo, muchas teorías. Después de que Jon Snow fuera traicionado y asesinado por sus compañeros de la Guardia de la Noche, muchos de los seguidores de la serie se niegan a aceptar que la muerte del personaje sea su final.

Kit Harington is in Belfast AGAIN; plus, Irish actor joins Game of Thrones http://t.co/Ka389PuBzg #gameofthrones pic.twitter.com/J9snWHg4bB — Watchers on the Wall (@WatchersOTWall) julio 21, 2015



La llegada a Belfast de Kit Harington no ha hecho si no alimentar más los rumores sobre una posible vuelta del personaje a 'Juego de Tronos', tras dispararse éstos al verle en Wimbledon con el mismo corte de pelo que su personaje (que debe mantener según una cláusula del contrato con la serie). Sin embargo, la visita de Harington a la ciudad puede deberse a múltiples motivos, como rodar imágenes de su propio funeral o alguna escena de 'flashback'.



La incógnita sobre si Jon Snow volverá o no ha llegado hasta los personajes de la propia serie. La última en hablar sobre esta muerte tan comentada ha sido Carice Van Houten, Melisandre en la serie. La actriz comentó que no podía ser cierto, aunque no todos los personajes opinan igual. Maisie Williams fue tajante en este tema y dijo que "esto es lo que hace la serie". Emilia Clarke también ha respondido a las preguntas sobre este personaje y la actriz que interpreta a la madre de dragones respondió que si tuviera que apostar si vuelve o no, lo haría al "50/50".



La Comic-Con también fue una nueva fuente de rumores. En la convención de San Diego se reunieron los actores principales y aquellos que ya habían dejado sus papeles en 'Juego de Tronos'. La ausiencia de Kit Harington hizo sospechar que se podría estar preparando una vuelta de su personaje.



Lo único claro que hay sobre la sexta temporada es que el set de rodaje volverá a pisar tierras españolas, en esta ocasión las ciudades de Tudela, Peñíscola, Girona, el castillo de Zafra en Guadalajara y varios parajes de Almería.



La sexta temporada se adentrará en un mundo desconocido para los lectores de la saga de George RR Martin. 'Vientos de Invierno' es la sexta novela y será la base sobre la que tratará la nueva entrega. El manuscrito es todavía un secreto y parece que la publicación del nuevo libro queda todavía muy lejos.