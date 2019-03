¿Qué miembro del reparto de 'Dawson crece' está pidiendo el regreso de la serie?

A finales de los año 90 y principios de los 2000 la mayoría de los jóvenes de la época eran fieles seguidores de la serie 'Dawson crece'. Tras seis temporadas la ficción terminó en mayo de 2003 y desde entonces se ha especulado en varias ocasiones sobre un posible regreso de la serie, sobre todo ahora que han regresado series míticas como 'Twin Peaks', 'Will y Grace' o 'Expediente X'.

Pero, en este caso el llamamiento no viene por parte de sus fans, y es que ha sido una de sus actrices quien ha pedido su vuelta a la pequeña pantalla. "Me encantaría que hicieran un arco argumental de cuatro episodios y atar algunos cabos. Nunca digo nunca. Sé que hay rumores. Sé que todos hablan de eso", explica la interprete Mary-Margaret Humes para el medio Digital Spy.

Humes fue a lo largo de la serie junto al actor Wesley Shipp, los padres de Dawson bajo los nombres de Mitch y Gail. Shipp, también presente en la entrevista, ha apoyado la propuesta de su compañera sobre todo después de regresar a 'The Flash' tras protagonizar la primera serie sobre el superhéroe: "Después de haber estado envuelto en un reboot tan exitoso, nunca diría que no categóricamente a un revival de 'Dawson crece'".

Además, Mary-Margaret Humes tiene un motivo de peso por el que pide que vuelva la ficción, y es que no le gustó el final de su personaje: "No podían reemplazar a Mitch. Solo les venía bien. Ya sabes, «Vamos a cerrar esta trama para que la madre se case y sea feliz para siempre»", explica, "No podía haber ningún hombre después de Mitch [...]. Era el amor de su vida", recordamos que en la quinta temporada fallecía su marido y en la sexta los creadores decidieron cerrar su personaje encontrando de nuevo el amor. Algo que parece ser no le gustó demasiado.

Pero, ¿crees que el resto de actores quieren que regrese la serie? Parece ser que los protagonistas no están por la labor pues Katie Holmes y Joshua Jackson han comentado anteriormente que no creen que la serie deba regresar. Mientras que James Van Der Beek, Dawson, ha confesado que ni siquiera se ha visto la serie.