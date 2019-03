¿Qué fue de Ashley, la prima de Will Smith en 'El Príncipe de Bel-Air'?

Han pasado más de 20 años desde que la viéramos crecer en la popular serie. Desde entonces, ha protagonizado otros papeles pero ninguno con tanta relevancia como el que interpretó en 'El Príncipe de Bel-Air'.

A sus 37 años ha participado en más de 30 series y películas. Pero no sólo la hemos visto como actriz, sino que también la ha hemos podido ver en este tiempo como cantante. Poco tiempo después de que finalizase la serie, Tatyana M.Ali lanzó su primer álbum llamado 'Kiss the sky', un trabajo que la llevaría a conseguir el disco de oro en ventas.

Otro de los momentos de gloria que tuvo como cantante fue en 1998 con el tema 'DayDream' que alcanzó la sexta posición de los Billboard Hot 100. Éste no sería el único éxito, ya que la canción que compartió con Will Smith, 'Boy you knock me out', llegaría al tercer puesto en Reino unido.

Tatyana M.Ali y Will Smith | Agencia

Desde hace unos meses se dedica al cuidado del hijo que tuvo con el doctor Vaughn Rasberry.

Recientemente la hemos podido ver en el reencuentro que protagonizó la familia Banks casi 20 años después del final de la serie.