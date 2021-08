En 2003, Juan Sebastián Aragón interpretaba el papel del malvado Armando Navarro en la famosa telenovela colombiana 'Pasión de Gavilanes', que tuvo un gran éxito en España en Antena 3.

La trama giraba en torno a la venganza de los hermanos Reyes por la muerte de su hermana pequeña, tras enamorarse de Don Bernando Elizondo. Así, Juan, Óscar y Franco Reyes acuden a la hacienda Elizondo haciéndose pasar por obreros y acaban enamorándose de las hijas del amante de su hermana fallecida.

La telenovela tuvo un total de 188 episodios en su primera temporada, pero recientemente se ha confirmado el lanzamiento de una continuación y los fans están sumamente emocionados. Sin embargo, no todos los integrantes de la trama original aparecerán en el reboot, como es el caso de Juan Sebastián Aragón.

Aragón fue el actor que interpretaba el papel de Armando Navarro, el marido de Rosario y enemigo principal de Franco Reyes que moría a manos de la policía justo antes de que le disparase a Óscar Reyes (Juan Alfonso Baptista).

Debido a la muerte de su personaje, Juan Sebastián Aragón no formará parte del elenco de la secuela de 'Pasión de Gavilanes', pero eso no ha logrado disipar las dudas de los seguidores de la serie sobre la vida actual del actor.

El intérprete trabajó en otras producciones a parte de 'Pasión de Gavilanes', como por ejemplo en 'Las aguas Mansas', 'La Marca del Deseo' o 'La Niña', y aunque lleve apartado desde hace varios años de la pequeña pantalla, no ha abandonado el audiovisual puesto que ha producido y participado en numerosas obras teatrales.

Aunque no es muy activo en redes sociales, hace unos años publicaba en Instagram el aspecto que tiene actualmente.

La enfermedad que padece desde niño

Pero su aparición más reciente ha sido una entrevista con Caracol Televisión, donde Aragón declaró que desde que era un niño sufría de una enfermedad neurológica que le impedía prestar la misma atención que el resto de niños, e incluso, le impedía realizar la asignatura de educación física.

"Me daban ausencias", empezaba diciendo el actor. "Tenía como pequeños cortes de luz en el flujo eléctrico cerebral y eso me impedía realizar deporte que me implicara un gran esfuerzo físico puesto que hiperventilaba para tomar aire y eso me provocaba las ausencias".

Debido a la medicación que se vio obligado a tomar para mantener una vida normal, desarrolló varias alergias que le impiden tomar alimentos con colorantes, aditivos o bebidas con gas. "Al menos es una forma de mantener una dieta saludable", declaraba risueño Juan Sebastián Aragón.

