¿Por qué 'Dinosaurios' acabó de forma tan triste? La explicación del traumático y emotivo final

'Dinosaurios' era una serie que se estrenó en 1991 y que contaba las aventuras de una familia compuesta por dinosaurios antropomórficos, que se comportaban y vivían como los humanos en la actualidad. Llegando a tratar problemas cotidianos como el trabajo, el amor, las relaciones entre la familia e incluso asuntos más polémicos como la homofobia, la masturbación, el acoso sexual o la homosexualidad.

Dirigida a todos los públicos y aunque el CGI empezaba a despuntar con películas como 'Terminator 2', los dinosaurios eran una mezcla de marionetas y animatronics, convirtiéndose en uno de los espacios más caros de la televisión. Y esa fue una de las razones por las que la cadena ABC decidió cancelarla.

"Escuché que era la serie de televisión con media hora de duración más cara, al menos en ese momento, por el mantenimiento de los animatronics" declaraba Stuart Pankin, voz de Earl Sinclair, el padre de la familia en 'Dinosaurios' a Vulture.

Tras cuatro años de duración, la cadena decidió cancelarla a pesar del éxito inicial, ya que la ficción competía en franja contra dos grandes series de la época como 'Cosas de casa' y 'Padres forzosos'. Así que los creadores ya sabían que la cuarta sería la última temporada de 'Dinosaurios' por lo que ya comenzaron a pensar cómo querían terminarla.

Al ser una serie sobre dinosaurios la opción de la extinción siempre estuvo ahí. El co-creador Michael Jacobs señalaba: "Desde el momento en que hablamos por primera vez de la serie, discutimos sobre la idea de que la domesticación de estos dinosaurios fuera lo que les llevara a su extinción. Lo que la humanidad sabe sobre los dinosaurios, es al final, que ellos se extinguieron".

Por ello, el capítulo final 'Changing Nature' (Naturaleza Cambiante) cambió a un tono más serio y dramático al que se está acostumbrado en una sitcom.

La familia Sinclair | ABC

En el último capítulo, la trama gira en torno a la exterminación de los escarabajos por la compañía para la que trabaja Earl Sinclair, WESAYSO. Esto hace que las plantas que estos comían crezcan sin parar y para tratar de controlarlas Earl acaba liderando un proyecto que termina con la extinción de toda la flora del planeta. Finalmente esto desemboca en un conjunto de errores en cadena termina con una nueva edad de hielo que supondrá la desaparición de los dinosaurios.

Esta idea al principio no gustó mucho a la cadena y Jacobs cuenta que recibió una llamada del entonces presidente de la ABC, Ted Harbert: "¿De dónde ha salido la idea de que puedes destruir el casting entero en el último episodio? y yo le respondí: "Bueno Ted, no es solo el casting lo que vamos a destruir, es el mundo entero. Y mi fuente para hacer esto es la propia historia. Harbert se quedó pensando unos segundos y finalmente dijo 'Ok'".

Curiosamente, volviendo a recordar este triste final, no deja de asombrar el poderoso mensaje que mandan a la humanidad y que 24 años después sigue estando de actualidad.

"Confié ciegamente en el progreso y la tecnología sin tener respeto por la naturaleza. Claro, es fácil abusar de la naturaleza como siempre ha estado ahí.. y la tecnología es tan deslumbrante y nueva" comentaba el padre de familia Earl Sinclair.

Cuando tratan de explicar al bebé lo que se avecina mandan un mensaje de unión y con optimismo Earl continúa: "Sí, seguro que al final todo se soluciona, después de todo, los dinosaurios llevamos 150 millones de años sobre la Tierra. No vamos a desaparecer así... sin más".

Mientras la casa se cubre de nieve, la serie termina con el presentador de las noticias dando una terrible previsión del tiempo: "Seguirá la nieve, la oscuridad y las temperaturas bajo cero".