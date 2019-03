¿Qué cuenta la canción que canta Ed Sheeran en 'Juego de Tronos'?

El cameo de Ed Sheeran en 'Juego de Tronos' no sorprendió a nadie, ya que desde hace meses se había anunciado. Sheeran participó como mejor sabe, cantando.

El cantante británico interpreta a un soldado de la Casa Lannister con los que se cruza Arya Stark(interpretada por Maisie Williams, reconocida fan de Sheeran).

Esa canción, que para Arya Stark y los soldados es nueva, a los lectores de los libros ya les sonaba esa letra. La gran pregunta es qué significado tiene la canción.

Se trata de "Hands of Gold", una canción que cantaba el personaje Symon Pico de Oro en el segundo libro de la saga, "Choque de Reyes". Es fácil de reconocer por un verso en concreto por el que es conocido Symon: "Las manos de oro están siempre frías, las de las mujeres siempre están tibias".

Ésta es la letra de la canción que interpreta Ed Sheeran en 'Juego de Tronos':

"He rode through the streets of the city / Down from his hill on high / O’er the winds and the steps and the cobbles / He rode to a woman’s sigh / For she was his secret treasure / She was his shame and his bliss / And a chain and a keep are nothing / Compared to a woman’s kiss / For hands of gold are always cold / But a woman’s hands are warm".