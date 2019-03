Los protagonistas de Glee se gradúan y se quedan

Hace unos días avanzamos que los protagonistas de Glee Lea Michele, Cory Monteith y Chris Colfer se graduarán en la tercera temporada y después se irían de la serie.



Sin embargo, las declaraciones del productor ejecutivo de la serie, Brad Falchuk, durante el Comic-Con International de San Diego ha liado más el culebrón de las supuestas idas y venidas de los protagonistas de Glee.



Falchuk ha dicho que "lo cierto y verdad es que Rachel, Kurt y Finn son senior y se graduarán. Pero, no por ello abandonarán la serie". Además, añadió que "Lea Michele está en nuestro equipo, tiene un contrato, no vamos a decirle 'te dejamos ir'".



El productor ejecutivo de la serie también avanzó que alguno de los personajes de Glee no se graduarán " nunca tuvimos la intención de darles puerta. No habrán terminado con nuestra serie una vez termine la tercera temporada".



CHORD OVERSTREET SÍ SE VA DE GLEE

No todo son buenas noticias en Glee. El actor que interpreta a Sam en la serie se va. Al parecer, le ofrecieron volver para 10 episodios, pero el actor se ha negado.



Según Falchuk, "Le propusimos a Chord que se quedara parte de la temporada, para ver si era una posibilidad convertirle en regular. Fue él quien declinó la oferta, lo cual nos decepcionó muchísimo". El productor quiso hacer lo mismo con Mike y Blaine que pasaron de secundarios a protagonistas, pero el equipo de Glee se ha quedado con las ganas.



"Lo cierto es que le queríamos de vuelta, porque nos gusta Chord en sí y teníamos buenas tramas planeadas alrededor de su personaje, incluidas historias junto con Mercedes. Pero decidió que tendría oportunidades allá donde quisiese participar... y lo cierto es que no podemos obligarle a trabajar con nosotros, así que le deseamos suerte", dijo Falchuk.