Las protagonistas de 'Big Little Lies' comparten fotos del rodaje de la segunda temporada

Madeline, Celeste, Jane, Renata, Bonnie... todas están de vuelta. La producción de la segunda temporada de 'Big Little Lies' acaba de comenzar y las actrices ya han compartido imágenes desde el set de grabación de la serie de HBO. La semana pasada, Shailene Woodley publicó su regreso al cabello oscuro para Jane Chapman y Zoë Kravitz una foto con las distintivas trenzas de Bonnie.

Además, Laura Dern compartió una imagen con Reese Witherspoon como Renata y Madeline en la famosa cafetería donde esta última suele ir con sus amigas Celeste y Jane.

HBO, la cadena encargada de emitir 'Big Little Lies', dijo que la nueva temporada "explorará la malignidad de las mentiras, la durabilidad de las amistades, la fragilidad del matrimonio y, por supuesto, la cruel ferocidad de la paternidad sana. Las relaciones se desgastarán, las lealtades se erosionarán ... el potencial de lesiones emocionales y corporales telar."

Witherspoon le comentó a Seth Meyers en una entrevista en Late Nigth que la producción de la segunda temporada comenzaría el viernes 16 de marzo y sin duda estas fotos lo confirman. La actriz, también productora de la serie, también transmitió lo que fue escuchar a Meryl Streep aceptar el papel de Mary Louise Wright. (¡¡¡Cuidado!!! Aquí viene un spoiler). Streep dará vida a la madre del ahora fallecido Perry Wright, personaje interpretado por el actor [[LINK:EXTERNO|||http://www.antena3.com/objetivotv/temas/alexander_skarsgard-1|||Alexander Skarsgård]], también confirmado para esta segunda tanda de episodios aunque aún no se sabe cómo serán sus apariciones.

"Bueno, ella envió un correo electrónico a Nicole y a mí. Y dijo: 'OK, leí la parte y me encanta y lo voy a hacer'. Y me gusta dejar caer el teléfono, como la caída de micrófono, pero el teléfono se cayó. Y luego llamé a Nicole y pensé, '¿Es esto la vida real? ¿Esto realmente está sucediendo?' Y luego colgué el teléfono con Nicole y yo, como, me abracé suavemente por un minuto y dije: 'Esto realmente está sucediendo. Realmente estás trabajando con Meryl Streep'", dijo la actriz.

Como hay que recordar Wintherspoon y Nicole Kidman son productoras de la serie junto a David E.Kelley, "¡Será mejor que me escribas buenas escenas con Meryl Streep!" le dijo Wintherspoon a E.Kelley.

Pero las chicas no serán las únicas en volver a la ficción: Adam Scott, James Tupper, Jeffrey Nordling e Iain Armitage también están confirmados. Aún no se ha confirmado la fecha oficial del estreno de 'Big Little Lies' pero se sospecha que será en 2019.