Un protagonista de 'Once Upon A Time' podría dejar la serie

'Once Upon A Time' ya va por su temporada número seis pero el futuro de la ficción todavía está en el aire por varios motivos. Uno de ellos es que la cadena todavía no se ha pronunciado sobre su continuidad y además uno de sus actores fundamentales podría estar pensando en dejar la serie.

Se trata del genial Rumpelstiltskin, interpretado por el actor Robert Carlyle quien ha concedido unas declaraciones donde ha planteado esta duda: "Al final de este mes voy a llegar a una encrucijada y voy a tener que tomar algunas decisiones", dice el actor a Digital Spy. "Estas decisiones ya no son sólo sobre mi bienestar, son sobre mi familia", añade.

Robert ha afirmado que ha estado fuera en Vancouver (Cánada), ciudad donde se rueda 'Once Upon A Time', "durante los últimos ocho años". "Mis hijos lo adoran, van allí al colegio, tienen amigos allí. Realmente tengo que pensar en ellos principalmente, más de lo que tengo que pensar en mí. No me sorprendería si terminara allí, pero nunca se sabe", confiesa.

Pero además, el personaje de Rumpelstiltskin no es el único que peligra y es que su salvadora Emma Swan, Jennifer Morrison, también podrá abandonar la serie pues su contrato se acaba con esta sexta temporada: "Mi contrato con 'Once Upon a Time' termina en abril, no sé lo que eso significa".