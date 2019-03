Promo de 'Dexter' para seguidores con agudeza visual

Los seguidores están deseando imágenes en exclusiva de la séptima temporada de 'Dexter'. Hasta que vuelva el próximo 30 de septiembre, la cadena Showtime ha concedido el deseo a los fans de la ficción protagonizada por Michael C. Hall. Eso sí, hay que tener una gran agudeza visual.



"The following is exclusive never before seen footage from the upcoming season of Dexter" (Los siguiente es exclusivo nunca visto antes sobre la nueva temporada de 'Dexter'). Así comienza el vídeo, a lo que sigue una serie de imágenes de la serie a gran velocidad. Con un guasón "De nada" y la fecha del estreno, la cadena de cable vuelve a reinventar las promos de una de sus series de más éxito.



Hace unas semanas pudimos disfrutar de la promo titulada "Truth Brings Light" (La verdad trae la luz). "Aquí estamos, en el momento de la verdad. Todo lo que ha pasado en mi vida me ha traído hasta aquí. Es lo que soy, es todo lo que soy. Yo puedo aceptarlo... ¿puede ella?", se puede escuchar en el vídeo.