El programa de Oprah Winfrey terminará en mayo

'Oprah Winfrey Show' tiene fecha de fin: el 25 de mayo. Así lo ha anunciado la propia Oprah Winfrey, según recoge 'El País', ya que la presentadora ha creado su propia cadena de televisión, llamada 'OWN' y quiere centrarse en ese proyecto.



La presentadora de televisión es una habitual de las listas de personas más influyentes y más ricas. Se calcula que su fortuna (fuertemente blindada) supera los 2.000 millones de euros, y solo entre los meses de junio de 2009 y junio de 2010 ganó más de 250 millones. Winfrey cuenta, además de la cadena de televisión por la que deja el programa, con una revista propia, 'O', que ya ha cumplido la década.



Oprah Winfrey anunció a finales de 2009 que abriría su propio canal de cable, llamado 'OWN', The Oprah Winfrey Network, que comenzó sus emisiones el pasado mes de enero. Por ello, el final de su programa, 'Oprah Winfrey Show', estaba más que anunciado, aunque aún no tenía fecha. Ya la tiene, pero no se conoce quién será el último entrevistado. Desde la producción del programa no han querido desvelarlo.



'Oprah Winfrey Show' lleva casi un cuarto de siglo en antena y que ha tenido entre sus invitados a Naomi Campbell, Elizabeth Taylor, Withney Houston o Tom Cruise. Se emite desde Chicago para todo el país por la cadena ABC, y consigue congregar frente al televisor a más de 7 millones de espectadores de media cada día.