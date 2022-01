La "profunda tristeza" de las gemelas Olsen tras la muerte de Bob Saget

Las reacciones tras la noticia del fallecimiento de Bob Saget no cesan. El que fuera protagonista de 'Padres forozosos' o la voz del futuro Ted Mosby en 'Cómo conocí a vuestra madre', se labró una gran popularidad, sobre todo, en el gremio televisivo.

Después de la triste despedida de amigos como John Stamos, Dave Coulier o Candace Cameron Bure, Mary-Kate y Asley Olsen también han recordado lo importante que fue para ellas.

"Bob fue el hombre más cariñoso, compasivo y generoso. Nos entristece profundamente que ya no esté entre nosotros, pero sabemos que seguirá estando a nuestro lado para guiarnos con tanta gracia como siempre lo hacía. Nuestros pensamientos están con sus hijas, esposa y familia y estamos enviando nuestras condolencias", han dicho en un comunicado.

Parte de la familia de 'Padres forzosos' | Getty

Aunque las actrices renegaron de su papel en la serie y no participaron en el reencuentro de 'Madres forzosas', se llevaron un grato recuerdo de Bob Saget, su padre en la ficción. Las gemelas Olsen interpretaron al mismo personaje, Michelle Tanner, en el show televisivo desde 1987 hasta 1995, cuando apenas tenían un año de edad.

De hecho, estuvieron vinculadas a Bob Saget años después del fin de 'Padres forzosos' en diversos proyectos y eventos a lo largo de los años. Y no escondieron su amistad, ya que el actor manifestó su apoyo hacia ellas contra la opinión de los medios en muchas ocasiones, La última hace un año en el podcast 'Inside of You' de Michael Rosenbaum.