Priscilla Presley quiere un capítulo de Glee dedicado a Elvis Presley

La que fuera esposa de Elvis Presley ha pensado que sería una estupenda idea que la serie musical dedique un capítulo al cantante. En su opinión, esta sería una excelente forma de rendirle un nuevo tributo a la voz del Rey del Rock.



"Glee me parece una serie increíble. Deberían hacer un capítulo con canciones de Elvis. Creo que eso sería genial. ¿Por qué no?", ha comentado Priscilla Presley durante una entrevista con Entertainment Tonight.



La ex mujer de Elvis Presley, que asegura admirar el talento de los jóvenes actores de la comedia musical, ha comentado que, a día de hoy, no ve claro si que pueda surgir otro gran gigante musical como el que fuera su marido.



Sea o no sea atendida la petición de Priscilla Presley, lo cierto es que la serie sigue su andadura. Así, mientras se cierran acuerdos para rodar una tercera temporada, los últimos capítulos de la segunda siguen triunfando en EEUU.



No solo eso. Las últimas entregas de Glee guardan muchas sorpresas, entre ellas, la incorporación de un nuevo personaje. El Dr. Shane será un psiquiatra muy simpático, amable e inteligente que hará su aparición próximamente.



Eso sí, la gran apuesta de los productores de la comedia musical arrancará este verano cuando, a través de un reality show, escojan a la que será la próxima estrella de la serie. Acaba de estrenarse el decimoquinto capítulo de la serie, "Original Song". 'A Night Of Neglect' y 'Born This Way' serán las entregas que pongan punto final a la temporada.